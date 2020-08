Nuovi aggiornamenti sul futuro di Lionel Messi. Dall'Argentina, TyC Sports nel pomeriggio ha fatto sapere che il padre dell'attaccante, Jorge, sarebbe stato a Manchester per trattare con il City. In particolare, per discutere col club inglese del possibile contratto del numero 10 argentino, che nei giorni scorsi ha comunicato al Barcellona di voler partire gratis. Prima dall'autorevole The Athletic in Inghilterra e poi in Argentina, altre fonti hanno smentito la presenza del padre a Manchester: Jorge Messi ora è a Rosario, pronto a volare in Europa nei prossimi giorni per trattare con Barcellona e Manchester City. I rumors si rincorrono, tra Manchester e l'Argentina: sono ore caldissime per il futuro di Messi.



Intanto a Barcellona le vogliono provare tutte per trattenere Messi. Il presidente Bartomeu sarebbe ora aperto a un clamoroso passo indietro: lasciare la guida del club. E' questa la clamorosa indiscrezione lanciata dall'emittente catalana TV3, secondo cui Bartomeu avrebbe ammesso di essere disposto a lasciare la carica di presidente se questo dovesse servire a far cambiare idea alla Pulce. Il tutto, a una condizione: lo stesso Messi dovrebbe dichiarare pubblicamente che la causa per cui intende lasciare il Barça è lo stesso Bartomeu. Il futuro di Messi è sempre più tra Barcellona e Manchester, con l'Inter sullo sfondo che attende novità. Ma il numero 10 argentino sembra non aver più dubbi: la sua volontà è quella di lasciare il Barça in questa finestra di mercato.