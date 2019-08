Secondo quanto riporta l'edizione argentina di Fox Sports, potrebbe clamorosamente naufragare la trattativa tra Boca Juniors e Cagliari per il trasferimento in Italia del centrocampista classe '94 Nahitan Nandez. Per i media sudamericani i sardi, che hanno concluso nel frattempo il ritorno dall'Inter di Nainggolan, avrebbero rivisto alcuni termini dell'accordo (eliminando in particolare il 15% su una futura rivendita), irritando così la dirigenza del Boca. Nei giorni scorsi, Nandez aveva salutato i tifosi della Bombonera in lacrime, partendo poi per l'Uruguay in attesa di imbarcarsi per l'Italia.