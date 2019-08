Il Barcellona pensa a Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano della Juventus. I due club, nel summit avvenuto qualche giorno fa in Catalogna, hanno parlato anche dell'ex Boca Juniors, club che guarda sempre interessato, visto che detiene il 50% sulla futura rivendita del classe '97.



Come scrive il Clarin, i catalani stanno pensando di offrire 60 milioni di euro alla Juve per il centrocampista, ritenuto ideale per rinnovare il reparto mediano del campo, che ha abbracciato Arthur la scorsa stagione e De Jong in questa. Di questi 60, 30 finirebbero nelle casse della Juve, 30 in quelle del Boca. Il Barça ci pensa, la Juve aspetta. E il Boca sorride.