Lautaro Martinez, attaccante di Inter e Argentina, è alle prese con un infortunio muscolare, che lo costringerà a salutare il ritiro dell'Albiceleste. Come riporta Tyc Sports, ritornerà in Italia nella giornata di sabato, per iniziare subito il recupero dell'infortunio al polpaccio sinistro. L'ex Racing Avellaneda ha saltato la sfida col Bologna, accomodandosi in panchina, proprio per problemi fisici: dal weekend inizierà la sua rincorsa per rientrare il prima possibile a disposizione di Luciano Spalletti.