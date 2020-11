Preoccupano sempre più le condizioni di Diego Armando Maradona. Dopo le rassicurazioni del medico personale Leopoldo Luque, dall'Argentina arrivano nuove indiscrezioni: secondo quanto riferito da TyC Sports, nelle ultime ore una TAC ha evidenziato un ematoma subdurale (un coagulo nel cervello) e Maradona dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico nelle prossime ore.



RICOVERATO PER DEPRESSIONE - Il Pibe de Oro era stato ricoverato in una clinica a La Plata tre giorni fa con segni di depressione poi l'esame ha rivelato un problema che lo costringerà all'intervento già nelle prossime ore. Le condizioni di salute "non sono gravi, non ha voglia di mangiare e da una settimana è molto triste",