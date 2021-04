Dall'Argentina arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Lionel Messi. Stando al quotidiano locale El Grafico, dopo le tante notizie che si sono susseguite negli ultimi mesi su un clamoroso addio al Barcellona, la Pulce proseguirà in maglia blaugrana firmando un nuovo contratto di due anni. Il giocatore è stato convinto dal sempre più probabile acquisto dell'amico Sergio Aguero ma anche dalla promessa del club di effettuare un grande mercato per riaprire un ciclo vincente.