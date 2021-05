Secondo quanto riportato da ESPN Argentina, il Barcellona e Lionel Messi avrebbero trovato l'accordo per altri due anni. Ma non solo: nella trattativa per il rinnovo della Pulce, sarebbe stato 'inserito' il ritorno di Neymar. Il club catalano, infatti, starebbe cercando di convincere O Ney a tornare. Ricordiamo che, nonostante le dichiarazioni d'amore nei confronti del Paris Saint-Germain, il brasiliano non ha ancora firmato il rinnovo con i francesi, il cui contratto scade nel giugno del 2022.