La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere, anche se piazzare Pau Lopez a titolo definitivo non sarà semplicissimo. Tra i tanti nomi sondati dal club giallorosso, dall’Argentina ne rilanciano un nuovo: Esteban Andrada.



IL BOCA CERCA IL SOSTITUTO - Come scrive TyC Sports, il portiere argentino del Boca Juniors, titolare in nazionale, capace di lasciarsi Juan Musso alle spalle nelle gerarchie, è il nuovo obiettivo del club giallorosso. In passato ci aveva pensato il Paris Saint-Germain, ora tocca al club giallorosso. Valutato 25 milioni di euro prima della pandemia, ora può partire a meno. Col Boca già alla ricerca del sostituto: il preferito è Augustin Rossi, di proprietà Xeneize ma in prestito al Lanus.