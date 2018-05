L'indiscrezione arriva dall'Argentina. Tra Massimiliano Allegri e Paulo Dybala uno sarebbe di troppo. Secondo il portale Doble Amarilla, l'eventuale rinnovo di contratto del tecnico bianconero darebbe vita a un nuovo ciclo nel quale non necessariamente ci sarebbe spazio per la Joya. Dybala, infatti, non si riterrebbe in questo momento in piena sintonia con un allenatore che non ha esitato a tenerlo a volte in panchina (regola valida per tutti, del resto) e che avrebbe intenzione di modellare la Juve del futuro con quel 4-3-3 che veste stretto all'argentino.



Potrebbe essere lo stesso Dybala - è la versione dei media argentini - a reclamare un ruolo da protagonista indiscusso che alla Juve nessuno potrebbe garantirgli. Magari al Paris Saint Germain o al Bayern Monaco, la prima big europea che si è realmente interessata a lui. Ovviamente la Juventus lo lascerebbe andar via solo davanti a un'offerta vicina alle tre cifre, che consentirebbe di reinvestire subito sul mercato alla ricerca di un altro top player.