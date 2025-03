Dall'Argentina: Trezeguet pensa di candidarsi alla presidenza del River Plate

AFP via Getty Images

E' la clamorosa indiscrezione lanciata dalla stampa argentina, l'ex attaccante dellastarebbe pensando a una nuova carriera con i Millonarios, ora concentrati sull'inizio della Copa Libertadores ma attesi a dicembre dalle elezioni per la presidenza del club.- Stanno iniziando a circolare i nomi dei possibili candidati e, presidente del River Plate, deve decidere chi si candiderà per il suo fronte al governo. Come riferito da TNT Sports, in queste ore è emerso anche il nome di Trezeguet, che il prossimo 15 ottobre compirà 48 anni. C'è ancora tempo per presentare la propria candidatura e il francese, che ha indossato la maglia dei Millonarios da gennaio del 2012 all'estate del 2013, starebbe iniziando a mettere insieme la propria squadra.

Trezeguet, si legge, si candiderebbe nella lista dell'opposizione. Nel frattempo, presidente del, in un'intervista dall'Uruguay a sorpresa ha svelato chi potrebbe essere candidato dal partito di Brito: si tratta di, attuale Segretario Generale del River Plate, che potrebbe fare la storia candidandosi a soli 29 anni.