Arriva dall’, per bocca del ministro all’immigrazione Hawke, una notizia di esemplare giustizia.. Non solo, se il provvedimento verrà ratificato, il fuoriclasse planetario del tennis non potrà mettere piede nel Continente oceanico per tre anni. Se poi l’interessato cercasse di eludere la sentenza potrebbe finire addirittura in carcere.perché l’esercito di avvocati schierato in campo dal tennista serbo sta tentando di aggrapparsi al minio cavillo giuridico per rendere nullo il provvedimento del Governo australiano.Un’ipotesi, quest’ultima, che ci sentiamo di escludere perché un evento del genere scatenerebbe un conflitto diplomatico di proporzioni enormi e tutto sommato anche esagerato rispetto alla portata della vicenda.. Avrebbe potuto e dovuto tranquillamente annunciare che, in base ai suoi specifici convincimenti sanitari rinunciava al Torneo. Cosa che hanno fatto alcuni suoi colleghi no vax. Non solo, dimostrando di possedere il classico super ego degli impuniti che presumono di essere intoccabili (in questo ricorda un poco Ronaldo che, in piena pandemia e lock down tra Paesi, se ne andava per i cieli del mondo a bordo del suo jet privato) ha mentito, falsificato documenti e denunciato un inesistente condizione di sequestro alla faccia di coloro che sono davvero segregati. Il tutto con un’arroganza e una prepotenza imperdonabili persino dai suo stessi colleghi i quali si augurano di non vederlo sui campi australiani.