Nelle scorse settimane vi abbiamo mostrato le immagini di Ralf Rangnick sugli spalti della Red Bull Arena di Salisburgo per assistere alla gara contro lo Sturm Graz. Ufficialmente ancora dirigente del gruppo, secondo la stampa austriaca il viaggio del futuro allenatore del Milan è stato invece per spingere fino in fondo alla chiusura del colpo Szoboszlai.