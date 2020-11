Per molti sono notti magiche, notti in cui il suono di quella musichetta ad inizio partita fa tremare le gambe.giocarla e giocarla con una squadra dei top 5 campionati vuol dire essere arrivati ad un punto di svolta della propria carriera. A volte serve anche un po' di fortuna, come nel caso diche contro il Bruges mercoledì a soli 20 anni, si è ritrovato gettato nella mischia dacon una Lazio falcidiata da infortuni e casi Covid. Il talento polacco però non ha tremato facendo vedere tutto il suo potenziale.Natoa Gdynia una città portuale sulla baia di Danzica nell'estremo nord della Polonia, fin da piccolo gioca a calciomettendosi spesso in mostra nei tornei giovanili nazionali. Viene notato dalche a soli 14 anni lo porta presto lontano da casa. Con il Lech gioca nelle selezioni giovanili e conquista la chiamata dellacon cui è sempre protagonista ed è lì chelo nota nella stagione 2017/2018 convincendolo a trasferirsi in Italia e firmare un triennale con la Lazio.Adora, come tanti giocatori della sua età, ma in gioventù si è alterna fra il ruolo di attaccante e quello di trequartista che in realtà ha ricoperto a lungo anche con la Lazio. Per lui, però, lo staff biancoceleste grazie al lavoro di, ha messo in campo un percorso di arretramento. Un nuovo ruolo da mezzala alla Luis Alberto, per rimanere in casa biancoceleste, o forse più da, il centrocampista del Napoli e connazionale, che lo ricorda per fisicità, facilità di inserimento e intensitàE pensare che nella notte di Bruges l'esordio in Champions League non è stato né da centrocampista e né da trequartista, bensì da esterno di fascia.Inzaghi non ha avuto dubbi nel lanciarlo e lui ha risposto presente diventandoIl suo talento è indiscusso, è ora va blindato prima che le altre big di Serie A provino l'assalto.