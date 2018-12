Un presente ricco di alti e bassi, o meglio di presenze da titolare alternate a tante, forse troppe, panchine.continua ad essere considerato soltanto un'alternativa ai titolarissimi Bonucci e Chiellini, spesso gli viene preferito Benatia o addirittura Barzagli nonostante la sua crescita e la sua fedeltà alla causa dellada ormai oltre 3 anni. Il suoè ancora in scadenza 30 giugno 2021, ma la strategia perI contatti con il suo agentesono stati avviati già da tempo e nel corso delle ultime settimane è arrivata anche un'accelerazione per un'intesa sul rinnovo.con aumento di ingaggio fino a circa 3 milioni di euro netti annui. Un rinnovo che non lascia contento al 100% né il giocatore né l'agente, perché la scelta sul restare o meno allanon si basa sullo stipendio, ma sull'impiego in campo.Ad oggi nelle intenzioni del club bianconero non c'è assolutamente la volontà di cedere il giocatore nel corso del mercato di gennaio, ma se non ci sarà un accordo, almeno nelle intenzioni, di aumentare il minutaggio di, verranno ascoltate già per gennaio le proposte che arriveranno per lui. Ilci sta provando, si è parlato a lungo anche die altre offerte dalla Premier League. L'idea potrebbe essere quella di rinnovare comunque entro la metà del mese di gennaio ma poi, da parte della, assecondare l'eventuale volontà di addio del ragazzo davanti ad un'offerta convincente.