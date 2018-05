Nel weekend si è giocata l’ultimo turno di regular season della Serie C, che ha regalato gli ultimi verdetti relativi al piazzamento playoff e alle retrocessioni. Con la promozione diretta di Livorno, Padova e Lecce già archiviata, a sorridere nell’ultimo turno di campionato è il Catania, protagonista di una stagione altalenante chiusa al secondo posto grazie al 6-1 rifilato al Rende e alla contemporanea sconfitta del Trapani sul campo del Cosenza. Gli uomini di Lucarelli salvano in minima parte questo finale di stagione e si preparano ad affrontare i playoff, con l’obiettivo promozione che resta inderogabile. Per il Catania era fondamentale chiudere al secondo posto in modo da saltare ben due turni di playoff e ritrovare il giusto equilibrio per ripartire con decisione dopo aver più volte accarezzato il sogno di vincere il Girone e strappare anzitempo il biglietto per la serie cadetta. Non solo playoff, perché l’ultimo turno di campionato ha sancito anche la retrocessione del Prato, sconfitto 3-2 dalla Robur Siena, tra i dilettanti.



PLAYOFF - Oltre al Catania, anche Robur Siena e soprattutto Südtirol chiudono al secondo posto nei rispettivi gironi. E se i toscani erano già certi della seconda piazza, lo stesso non si può dire per gli uomini di Zanetti che hanno vinto la corsa in volata con Sambenedettese e Reggiana, entrambe bloccare sul pari da Triestina e Teramo. Da segnalare, poi, le esclusioni eccellenti dai playoff, su cui spicca quella del Siracusa. I siciliani, che per larga parte del campionato hanno navigato nelle zone più alte della classifica, arrivando anche ad una manciata di punti da Trapani e Catania, sono stati affossati dalla crisi di fine stagione e dalle penalità piovute dalla Lega, che hanno privato gli uomini di Bianco di ben 10 punti in classifica. Anche il Bisceglie, nonostante il poker rifilato al Racing Fondi, resta fuori dai playoff a cui accedono invece Sicula Leonzio e Virtus Francavilla. Altra esclusa dell’ultima ora è la Lucchese, crollata in casa contro la Pro Piacenza, che ha perso la ghiotta occasione di superare in un solo colpo Giana Erminio e Pistoiese, entrambe qualificate ai playoff con 46 punti.



SCHEMA PLAYOFF - Primo turno:

Girone A: Viterbese-Pontedera; Carrarese-Pistoiese; Piacenza-Giana Erminio



Girone B: Albinoleffe-Mestre; Feralpisalò-Pordenone; Renate-Bassano



Girone C: Cosenza-Sicula Leonzio; Monopoli-Virtus Francavilla; Casertana-Rende



Nel secondo turno ci saranno le sfide tra le tre squadre vincitrici della prima fase e le tre squadre già classificate alla fase successiva: Monza, Reggiana, Juve Stabia. Al termine del secondo turno avrà inizio la Fase Nazionale a cui prenderanno parte 13 squadre. Protagoniste saranno le vincitrici playoff del girone più le altre già qualificate, ovvero Pisa, Sambenedettese, Trapani e Alessandria, vincitrice della Coppa Italia. Fase immediatamente successiva è quella del secondo turno palyoff Nazionale con le vincitrici del primo turno e le seconde dei tre gironi: Siena, Südtirol e Catania. Da queste sfide usciranno le ultime quattro che si sfideranno in un classico tabellone, con semifinali e finale, per strappare un biglietto per la prossima Serie B.



GIRONE A - Impossibile non soffermarsi sul miracolo sportivo compiuto dall’Arezzo, protagonista sfortunato di una stagione tribolata, per usare un eufemismo, passato a fare la spola tra campi e aule di tribunale. Moscardelli e compagni, che hanno vissuto sulla propria pelle i problemi economici della società, hanno comunque avuto la forza di reagire sul campo, nonostante i 15 punti di penalizzazione, ed hanno centrato una salvezza straordinaria grazie all’1-0 firmato al 91’ da Cellini nella sfida contro la favoritissima Carrarese. L’Arezzo scampa il pericolo playoff grazie agli 11 punti di distacco dal Prato fanalino di coda, che retrocede direttamente tra i dilettanti. Da evidenziare poi il colpo del Monza nella sfida contro l’Olbia, che permette ai lombardi di chiudere la stagione al quarto posto davanti a Viterbese e Alessandria, sesta ma certa di accedere alla fase nazionale dei playoff in quanto vincitrice della Coppa Italia.



Risultati: Alessandria-Cuneo 3-1, Arzachena-Giana Erminio 1-1, Carrarese-Arezzo 0-1, Gavorrano-Pistoiese 1-0, Lucchese-Pro Piacenza 0-4, Monza-Olbia 3-0, Piacenza-Livorno 2-2, Prato-Robur Siena 2-3, Viterbese-Pontedera 1-0. Riposava: Pisa.



Classifica: Livorno 68 punti; Robur Siena 67; Pisa 61; Monza e Viterbese 58; Alessandria 56; Carrarese 55; Piacenza(-2) 50; Giana Erminio, Pistoiese e Pontedera 46; Lucchese 44; Olbia 43; Pro Piacenza 41; Arzachena 39; Arezzo(-15) 37; Gavorrano(-2) 34; Cuneo 32; Prato 26.



- Playoff, primo turno venerdì 11 maggio: Viterbese-Pontedera, Carrarese-Pistoiese e Piacenza-Giana Erminio

- Playout, andata sabato 19 maggio: Cuneo-Gavorrano.



GIRONE B - Come detto, il Südtirol chiude a sorpresa al secondo posto, superando in volata Sambenedettese e Reggiana, che sembravano nelle condizioni di chiudere davanti agli uomini di Zanetti. Buon piazzamento anche per il Renate, che avrà la grande chance di giocarsi i playoff per proseguire nel segno di una stagione giocata ad altissimi livelli. Avversario delle pantere sarà il Bassano, che ha vissuto un ottimo finale di campionato e che ha tutte le intenzioni di giocarsi da protagonista i playoff. Costretto ai playout, invece, il Vicenza, che come l’Arezzo ha vissuto una stagione terribile dal punto di vista societario e che si giocherà il tutto per tutto nel confronto con il Teramo.



Risultati: Albinoleffe-Vicenza 2-0, Fermana-Fano 0-1, Padova-Gubbio 1-0, Pordenone-Renate 1-1, Santarcangelo-Ravenna 1-1, Sudtirol-Mestre 1-0, Teramo-Reggiana 3-3, Triestina-Sambenedettese 1-1. Riposavano: Bassano e Feralpisalò.



Classifica: Padova 63 punti; Südtirol 55; Sambenedettese e Reggiana 53; Albinoleffe e Feralpisalò 49; Renate e Bassano 48; Pordenone 46; Mestre(-2) 44; Ravenna e Triestina 43; Fano e Fermana 38; Santarcangelo(-1) 37; Gubbio 36; Teramo 35; Vicenza(-4) 31.

Modena escluso dal campionato.



- Playoff, primo turno venerdì 11 maggio: Albinoleffe-Mestre Feralpisalò-Pordenone e Renate-Bassano

- Playout, andata sabato 19 maggio: Vicenza-Teramo.



GIRONE C - Altra grande vittoria per il Monopoli, che trova punti nella sfida di vertice col Lecce. Punti inutili, però, per i pugliesi, che non riescono a migliorare il sesto posto stagionale nell’ultimo turno. Monopoli che in ogni caso prenderà parte ai playoff con il sogno, per la verità piuttosto remoto, di compiere un’altra impresa e raggiungere la Serie B. Brutta sconfitta al fotofinish per il Trapani, che perde il secondo posto proprio negli ultimi 90’ di stagione a favore del Catania. Etnei che quindi salvano la faccia nel finale di stagione conquistando un secondo posto agrodolce, ma estremamente utile. In coda, oltre all’Akragas già retrocesso, si giocheranno le residue chances di salvezza Paganese e Racing Fondi, protagoniste designate dei prossimi playout.



Risultati: Casertana-Matera 3-0, Catania-Rende 6-1, Cosenza-Trapani 4-2, Fidelis Andria-Virtus Francavilla 1-1, Monopoli-Lecce 4-1, Paganese-Catanzaro 0-0, Racing Fondi-Bisceglie 2-4, Reggina-Juve Stabia 1-1, Siracusa-Sicula Leonzio 1-0. Riposava: Akragas.



Classifica: Lecce 74 punti; Catania 70; Trapani 68; Juve Stabia 55; Cosenza 54; Monopoli 53; Casertana e Rende 50; Sicula Leonzio e Virtus Francavilla 46; Bisceglie 45; Catanzaro e Siracusa(-10) 42; Reggina 41; Fidelis Andria(-3) 38; Matera(-19) 36; Paganese 33; Racing Fondi 30; Akragas(-15) 0.



- Playoff, primo turno venerdì 11 maggio: Cosenza-Sicula Leonzio, Monopoli-Virtus Francavilla e Casertana-Rende.

- Playout, andata sabato 19 maggio: Racing Fondi-Paganese.