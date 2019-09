Non solo il Real Madrid nel caso in cui la situazione attorno a Zinedine Zidane tornasse a farsi precaria, ma anche il fascino della Premier League potrebbe presto tornare a tentare Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus è in attesa della chiamata giusta per tornare ad accomodarsi su una panchina e, secondo quanto riferiscono i tabloid inglesi, sono due in particolare le piazze che potrebbero presto aver bisogno di lui.



UNITED O TOTTENHAM - A Manchester si sta facendo sempre più delicata la posizione di Ole Gunnar Solskjaer ,nonostante l'affrettato rinnovo di contratto fattogli sottoscrivere dal club nel marzo scorso. I risultati non arrivano e non convincono nemmeno le prestazioni della squadra, tanto che la dirigenza starebbe iniziando a interrogarsi se affidarla a un allenatore con maggiore esperienza e Allegri rientra nella lista dei papabili. Altra società al centro di possibili novità è il Tottenham, che al termine della stagione potrebbe salutare Mauricio Pochettino, nome che al presidente del Real Madrid Florentino Perez piace tantissimo.



LA GESTIONE DEL GRUPPO - Secondo The Sun, il numero uno degli Spurs Daniel Levy sta già iniziando a muoversi alla ricerca del tecnico che potrebbe raccogliere l'eredità dell'argentino e anche in questo caso, alla luce dell'esperienza maturata alla Juventus e delle qualità manifestate nella gestione del gruppo, il nome di Massimiliano Allegri viene tenuto in forte considerazione.