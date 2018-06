Antonhy Martial, come Alvaro Morata, è un candidato a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Soprattutto in caso di partenza di Gonzalo Higuain. Dall'Inghilterra sul tabloid Metro rimbalza la voce secondo la quale Massimiliano Allegri stia spingendo per l'acquisto del francese del Manchester United, che ha il contratto in scadenza nel 2019.