Dall'Inghilterra: Tottenham, prendi Ciro Immobile. Come riporta football.london, la stagione di Harry Kane agli Spurs è stata complicatissima, con il lungo infortunio a tenerlo fuori dai giochi in un'annata davvero storta, con tanto di cambio allenatore.



MERCATO LAZIO - Per questo motivo in Inghilterra sono certi: il Tottenham deve puntare su Ciro Immobile della Lazio. La sua impressionante media-reti e la sua capacità di mantenere un rendimento elevatissimo a Roma lo elevano a "acquisto perfetto" per gli Spurs. Per la Lazio Immobile è incedibile: per far vacillare Lotito serve un'offerta immensa.