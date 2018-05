E' il tabloid inglese Star Sport a rilanciare con forza il corteggiamento dell'Arsenal per Max Allegri . Secondo quanto riportato in prima pagina, il Chief Executive Officer del club londinese, Ivan Gazidis , sarebbe disposto a fare "carte false" pur di convincere l'attuale tecnico della Juventus a sedersi sulla panchina dell'Emirates con mansioni non sol o tecniche. I Gunners infatti pensano di affidarsi ad Allegri per ricalcare il profilo manageriale di Arsene Wenger, che ha chiuso la sua lunga avventura alla guida del club.