Lazio, dall'Inghilterra: se Correa vuole il Liverpool, impari l'inglese! Come riportano i media inglesi, il grande passo verso il Liverpool dei miracoli dimostrerebbe l'ambizione di Correa e la sua voglia di un deciso upgrade alla carriera. Con una clausola molto alta, la Lazio non ha intenzione di cedere Correa a breve, ma a fronte di un'offerta irrinunciabile potrebbe ripensarci.



MERCATO LAZIO - In Inghilterra spiegano che inserirsi nel contesto tattico di Klopp potrebbe essere complesso per un giocatore estroso come Correa. Shaqiri, ad esempio, ha dovuto imparare a sue spese cosa significa far parte di una macchina perfetta. Stesso discorso per Naby Keita, che ha avuto un anno per prepararsi alla Premier League, una volta blindato il suo trasferimento: Correa avrebbe meno tempo, e più pressioni.