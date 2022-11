Il suo contratot è in scadenza il 30 giugno 2023 e con soli 7 mesi di distanza il futuro di Stefan De Vrij è sempre più in bilico. Il cambio di agente passato dall'agenzia di Raiola a quella di Pastorello potrebbe aiutare le trattative per il rinnovo con l'Inter, ma secondo Football Insider in Inghilterra Antonio Conte sta spingendo con il Tottenham per regalarsi l'olandese già a gennaio. Servirà risarcire l'Inter con un indennizzo economico, ma l'affare non è impossibile.