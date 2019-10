Secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra l'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha fissato una deadline per un eventuale subentro in corsa sulla panchina del Manchester United. L'attuale allenatore, Ole Gunnar Solskjaer è a rischio esonero, ma se dovrà essere il tecnico italiano il sostituto il cambio in panchina dovrà avvenire in tempi brevissimi, altrimenti se ne riparlerà a fine stagione. Allegri era anche stato sondato dal Milan per il dopo-Giampaolo ma il ricco stipendio percepito ha subito frenato l'affare.