Arrivano dall'Inghilterra alcuni clamorosi sviluppi per il futuro di Gonzalo Higuain e per la Juventus. Finora non erano infatti arrivati interessamenti per l'attaccante argentino da club europei tanto che la pista più calda rimane quella del River Plate. Secondo il Daily Express, stanno però emergendo due potenziali acquirenti, si tratta di Newcastle e Wolverhampton, che sono interessate al Pipita per la prossima stagione.