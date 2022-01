, a distanza di sette mesi dal tremendo spavento vissuto sul prato del "Parken" di Copenaghen. Il rischio di dover interrompere bruscamente la sua carriera agonistica - per non dire peggio - ha lasciato spazio nei mesi successivi al desiderio di tornare a sentirsi un atleta vero a tutti gli effetti e, archiviata forzatamente la parentesi vissuta nelle precedenti due stagioni con la maglia dell'Inter, il campione danese- Dopo il periodo di allenamento sostenuto nella sua Danimarca con l'Odense e quelli delle ultime settimane a Chiasso, Eriksen è infatti in attesa della chiamata giusta per ripartire. E, secondo le indiscrezioni raccolte dal Times,Secondo quanto riporta il quotidiano, il suo agente Martin Schoots avrebbe ricevuto - come peraltro dichiarato da lui stesso adSe non addirittura l'annuncio ufficiale. Del resto, l'ambizione del trequartista classe '92 è quella di arrivare a novembre in condizioni ideali per poter provare a strappare una convocazione per il prossimo Mondiale in Qatar e per arrivarci Eriksen vuole una vetrina adeguata al suo status.- Il suo status di svincolato - la rescissione consensuale con l'Inter è arrivata dopo le ultime visite mediche sostenute e l'impossibilità ad ottenere l'idoneità sportiva in Italia a causa dell'installazione di un defribillatore nel suo corpo - lo rende molto appetibile.con cui, dopo un inizio non semplice all'Inter, divenne uno dei motori verso la conquista dello scudetto., che accusò l'agente del calciatore per aver fatto in modo che saltasse la trattativa per prolungare il contratto. Anche per queste ragioni, i media inglesi considerano destinazioni alternative come Leicester, West Ham, Everton e Newcastle: una cosa è certa, Christian Eriksen è pronto a tornare.