Mino Raiola ha deciso: Paul Pogba lascerà il Manchester United. Secondo il Daily Star, l'agente del centrocampista francese ha già impostato il trasferimento del proprio assistito al Barcellona, da concretizzare nella prossima finestra di mercato. Il club blaugrana si è mosso da tempo per l'ex Juventus, e nonostante i tentativi estivi non siano andati in porto sarebbe già in programma un nuovo assalto a gennaio, con l'ausilio fondamentale del procuratore italo-olandese.