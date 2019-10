La sua crescita ha attirato le attenzioni non solo dei maggiori club italiani (Juve, Inter, Napoli, Fiorentina), ma anche di grandi nomi dall'estero (PSG, Atletico Madrid). Sandro Tonali sta sorprendendo tutti in questi primi mesi di Serie A e, stando a quanto riportato dal Sun, il Manchester United ha inviato dei talent scout a Brescia per visionare il 19enne. Il giornale inglese riporta anche delle dichiarazioni di una fonte vicina ai Red Devils che conferma: "Osserviamo Tonali da parecchio ma i nostri scout in Italia ci stanno informando di un miglioramento importante, potrebbe essere uno dei migliori della sua generazione". Anche ad Old Trafford però sanno che per strapparlo a Cellino potrebbero non bastare 40 milioni di euro.