Nico Gonzalez si allontana dalla Fiorentina secondo i media inglesi. Come scrive il Guardian, infatti, l'esterno offensivo dell'Argentina, con cui sta disputando la Copa America, autore di 6 gol con la maglia dello Stoccarda in stagione, vuole giocare in Premier League, preferendo il campionato inglese a quello italiano. E il Brighton, che lo aveva cercato già la passata stagione, ha trovato un accordo di massima con il club tedesco per 30 milioni di euro.



La Viola è arrivata a 22 più bonus, il Brighton ha accelerato. E ora Nico Gonzalez, che piace anche a Leeds e Tottenham, è più vicino alla Premier.