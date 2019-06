Nel frattempo in Inghilterra... "Guardiola pianifica l'uscita dall'Etihad" Titolone cubitale, pure. pic.twitter.com/pSse4VQuqU — Ale (@aliasvaughn) 11 giugno 2019

Premier League, FA Cup e Carabao Cup. (Mini) Triplete. Altri trofei nella bacheca didove ormai si fa fatica a trovare posto. Ma vincere stanca. Secondo la stampa inglese, infatti,: "Il break di Pep dal City" si legge a caratteri cubitali sul quotidiano Star.- Nei giorni scorsi Guardiola aveva detto che non avrebbe potuto pensare a un club migliore del Manchester City per poter allenare, ma- Una pausa che, eventualmente, non verrà presa nella prossima stagione ma nel 2020/21. Chi è vicino all'allenatore ha spiegato che uno stop è inevitabile per uno come lui, che investe energie ed emozioni a 360 gradi sul lavoro.- Schemi, ruoli, tattiche... Pep studia giorno e notte perfezionando ancora di più quel Guardiolismo diventato ormai filosofia di vita per molti allenatori. Tanto tempo dedicato al calcio: prima in campo poi in panchina, quando(Liga, Champions League e Coppa del Re) con tanto di sms ad Arrigo Sacchi: "Adesso tocca a me, non mi sembra vero". Dietro al calcio champagne di Guardiola c'è una preparazione quotidiana e lo studio di ogni minimo dettaglio.. Pep è così, prendere o lasciare. Perfezionista in tutto e per tutto. E lavorando in questo modo si è portato a casa 27 trofei da allenatore tra Barcellona,e Manchester City. Ma vincere stanca, e Pep potrebbe fermarsi un anno per prendersi una pausa dal calcio. Non subito, però.