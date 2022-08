Se l'Inter trema per la possibile cessione di Milan Skriniar in direzione Parigi e PSG, anche il Milan non dorme sonni tranquilli. In Inghilterra infatti una fonte autorevole come il Times spiega di come il Chelsea stia spingendo e sia in trattativa con i rossoneri per l'acquisto di Rafael Leao, oltre al centrocampista russo Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca e al difensore Josko Gvardiol dell'RB Lipsia.



IL TENTATIVO PER NEYMAR - Discussioni intensificate dopo il tentativo vano di arrivare a Neymar. Il Chelsea vuole infatti ingaggiare un centrocampista e un attaccante prima che la finestra di trasferimenti venga chiusa, in seguito anche alla contestazione scatenata dalla sconfitta per 2-1 contro il Southampton di martedì sera.



LA CLAUSOLA E L'OFFERTA A TRE CIFRE - Il PSG ha però chiuso le porte per il brasiliano e quindi a Londra sponda Blue hanno deciso di provare a investire sul miglior calciatore della Serie A dell'anno scorso. Sul portoghese pende una clausola da 150 milioni, non valida però nelle ultime due settimane di mercato: per far vacillare il Milan a questo punto del mercato servirebbe un'offerta a tre cifre.