La notizia arriva direttamente dall'Inghilterra e fa tremare i tifosi del Torino: il Chelsea ha messo nel proprio mirino Andrea Belotti. A riportarlo è il Sun, che spiega come il Gallo sia la prima alternativa del club londinese a Romelu Lukaku. Il centravanti belga, che è un ex proprio del Chelsea, sembra però destinato a rimanere un sogno.



Più percorribile invece la pista che porta a Belotti, anche perché il contratto che lega il Gallo al Torino scadrà nel 2022 e per il momento non è ancora stato trovato l'accordo per il rinnovo.