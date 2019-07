Non solo il Dalian Yifang, il Beijing Guoan e lo Shanghai Shenhua su Gareth Bale, stella in uscita dal Real Madrid. Come scrive il Telegraph, sull'esterno offensivo gallese, che ha vinto 4 Champions League con le Merengues, c'è anche il Jiangsu Suning della famiglia Zhang, proprietaria anche dell'Inter.



Gli agenti di Bale sono al lavoro per trovare la migliore sistemazione per l'ex Tottenham, che salvo sorprese non giocherà più in europa. Il quotidiano inglese, nella sua versione online, spiega che non ci sarà un prestito all'Inter nel futuro di Bale, autore di 14 gol nell'ultima stagione: fonti vicino al club nerazzurro smentiscono questa ipotesi. Oriente all'orizzonte, quindi, per l'11 del Real, senza scalo in Europa.