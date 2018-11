Non sarà né alla Juventus né al Paris Saint Germain il futuro di David De Gea, bensì sarà ancora e per almeno un altro anno e mezzo al Manchester United. Il club inglese ha infatti esercitato il rinnovo automatico del suo contratto prolungandolo di un'altra stagione



Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport i Red Devils hanno reso effettiva la clausola presente nel contratto del portiere spagnolo, attualmente in scadenza 30 giugno 2019 e quindi libero, a fine anno, di trasferirsi a parametro zero. Un'opzione che non sarà più valida, con buona pace per i club che stavano prendendo informazioni con il suo agente, Jorge Mendes, dato che il prolungamento sposta la nuova scadenza al 30 giugno 2020.