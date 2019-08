Il Napoli è ancora alla ricerca di un rinforzo sul mercato per il reparto offensivo. Il Real Madrid non molla James Rodriguez, l'interista Icardi è un sogno difficile da realizzare e Pepé del Lille è praticamente già dell'Arsenal.



Così, secondo il quotidiano britannico Daily Mail, il club del presidente De Laurentiis sarebbe pronto a offrire 60 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro) al Crystal Palace per Wilfried Zaha. L'attaccante anglo-ivoriano, classe 1992 ex Manchester United, è sotto contratto fino a giugno 2023 con la squadra allenata da Roy Hodgson.