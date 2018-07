Secondo Sky Sports UK, dall'Inghilterra, la Juventus avrebbe già offerto al Real Madrid 100 milioni di euro per portarsi a casa Cristiano Ronaldo. Marotta e Paratici avrebbero mosso quindi il primo passo ufficiale per quella che sarebbe un'operazione di mercato di portata clamorosa. Il club di Florentino Perez starebbe quindi analizzando questa proposta, non avendo dato ancora una risposta.