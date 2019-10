L'interesse c'è da diversi mesi ma, si sa, per chiudere una trattativa non basta. Dall'Inghilterra però rincarano la dose: Eriksen al Real Madrid già a gennaio. A lanciare la notizia è il quotidiano The Sun, notizia che viene ripresa anche dal Mundo Deportivo. Il Real sarebbe infatti sempre più vicino al centrocampista del Tottenham.



Secondo gli inglesi Martin Schoots, l'agente del danese, avrebbe in agenda un incontro con i vertici madridisti. L'asso 27enne degli Spurs ha il contratto in scadenza a giugno e sta valutando diverse offerte: le più gradite proprio quella delle merengues e della Juve.