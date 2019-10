La notizia, riportata dal Sun, secondo la quale Mesut Ozil avrebbe messo in vendita la sua casa londinese da 11 milioni di euro è ancora tutta da verificare. Quel che è certo è che il talento tedesco è sempre più lontano dall'Arsenal e la finestra di gennaio potrebbe essere l'occasione giusta per cambiare aria. Sempre secondo il Sun, il ​Fenerbahce sarebbe in pole per assicurarsi lo scontento Ozil ma l'inserimento di Inter e Milan potrebbe far riflettere seriamente il classe '88 che ha tanta voglia di riscatto dopo questa prima parte di Premier con più ombre che luci.