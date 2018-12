Hirving Lozano è stato uno dei nomi caldi per il mercato della Juventus la scorsa estate, soprattutto nei giorni che hanno fatto seguito al Mondiale di Russia, in cui El Chucky si è messo in mostra con la maglia del suo Messico. Secondo quanto riportato dal Daily Express in Inghilterra, però, ci sarebbero ancora i bianconeri pronti a sfidare l'Inter per l'esterno d'attacco classe '95, in possibile uscita dal PSV Eindhoven. Attenzione alla concorrenza dell'Everton in Premier League, più defilato però rispetto a bianconeri e nerazzurri.