Stephan Lichtsteiner ha salutato la Juventus dopo sette scudetti in altrettante stagioni in bianconero. L'amuleto svizzero è pronto per una nuova avventura e le voci riguardanti il suo futuro, circolate nei giorni scorsi, sembrano trovare conferma dall'Inghilterra. Lichtsteiner si avvicina all'Arsenal, pronto a essere rivitalizzato dalla cura Unai Emery dopo 22 anni insieme ad Arsene Wenger. I contatti sono fitti e la situazione potrebbe sbloccarsi a breve.