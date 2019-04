Secondo quanto riporta l'edizione odierna dell'Express, il tecnico dell'Arsenal Emery è intenzionato a cedere Xhaka per monetizzare in vista del mercato estivo. Per questa ragione i gunners sono propensi ad ascoltare un'eventuale offerta dell'Inter, visto l'interesse mostrato dal club nerazzurro nei confronti del centrocampista svizzero.