Dall'Inghilterra: l'ex Juventus per Immobile. L'Everton fa sul serio per Ciro Immobile: come riportano i media inglesi Ancelotti vorrebbe offrire 50 milioni di sterline per l'attaccante della Lazio per portarlo in Premier League. Il tecnico ex Napoli vorrebbe inoltre inserire nella trattativa l'ex Juventus Moise Kean.



MERCATO LAZIO - La Lazio fino ad ora ha sempre dimostrato di mal digerire le contropartite: Kean in Inghilterra non ha fatto bene, 1 sola rete all'attivo e tanta panchina. Con l'arrivo di Ancelotti non è riuscito quasi mai a scalzare dal posto di titolare Calvert Lewin. Dopo la partenza di Lukaku, all'Everton non hanno mai ritrovato un bomber di razza, ed Immobile potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Calvert-Lewin, con 8 reti, ha fatto benissimo sotto Ancelotti, che vorrebbe però affiancargli un attaccante esperto, un rapace d'area come Ciro Immobile.