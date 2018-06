Arrivano ulteriori conferme sulla trattativa per Mousa Dembélé in casa Inter. I nerazzurri hanno messo sul piatto circa 10 milioni di euro per il belga. Gli Spurs, d'altro canto, chiedono il triplo. Notizia confermata anche in Oltremanica da Sky Sports. Il giocatore è anche nel mirino della Juventus.