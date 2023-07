Soldi a palate, offerte faraoniche e proposte irrinunciabili: è questo che spinge sempre più giocatori dei campionati europei a partire verso l'Arabia Saudita. Ora però, dall'Inghilterra arriva unaed influire in maniera importante sulle prossime mosse di mercato delle formazioni saudite. Secondo il Daily Mirror, infatti, la FIFA avrebbe imposto- club dove milita Cristiano Ronaldo -Ad agosto 2018 l'Al-Nassr si assicura le prestazioni di. Il giocatore - nei due anni in Arabia - mette in fila 60 presenze prima di venire svincolato e ceduto a parametro zero al Kano Pillars, club del campionato nigeriano. Sotto la lente della FIFA sarebbe, per il quale. Si parla in particolare dei bonus connessi al contratto di Musa, per unai quali si aggiungono gli interessi.Il club saudita era, da una delibera della FIFA che imponeva al club di pagare la restante somma al Leicester, minacciando sanzioni. Ora, a due anni di distanza,impedendo la registrazione di nuovi giocatori. La decisione - stando sempre a quanto si diceva nella delibera di ottobre 2021 -. E ora? Secondo RMC Sport i sauditi si diconoe le eventuali sanzioni, in modo da poter tornare attivi sul mercato e soprattutto così da poter registrare nuovi giocatori.