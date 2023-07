La Juventus continua a restare alla finestra per Romelu Lukaku e insieme ai bianconeri anche gli arabi dell'Al-Hilal aspettano di capire come si concluderà la trattativa fra Inter e Chelsea per il belga. Il no ricevuto all'ultima offerta formale dei nerazzurri, riporta il London Evening Standard, avvicina Big Rom alle piste alternative al ritorno in nerazzurro.