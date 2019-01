Sirene inglesi per Ciro Immobile. I gioielli della Lazio sono tutti sotto osservazione, il calciomercato li coinvolge tutti, Ciro Immobile compreso. Il centravanti ex Torino, capocanniere della scorsa Serie A, in Italia ha molti estimatori: il Napoli di Ancelotti lo cerca per riportarlo nella sua terra. Ma arrivano anche sirene dalla Premier League.



MERCATO LAZIO - Su Immobile c'è il Liverpool di Klopp. Che ha intenzione di visionarlo con attenzione prima di sferrare l'assalto decisivo. Come rivela Anfield Press, ad assistere alla gara ci sarà uno scout del Liverpool per studiare la punta della Lazio e un suo possibile acquisto. Non solo Napoli: anche il Liverpool si muove su Immobile.