Lazio su Danny Welbeck dell'Arsenal. Come riporta il The Sun, sull'esterno ci sono tantissimi club di Premier League: l'Everton si è fatto avanti concretamente, gli ha offerto già un contratto, Newcastle e West Ham sono interessate, ma su di lui è piombata anche la Lazio. Welbeck ha giocato solo 8 volte in questa stagione, Emery non lo ha mai tenuto in considerazione.



LAZIO WELBECK - In scadenza, potrebbe essere una pedina importante da prendere a zero. Welbeck piace a molti club, anche all'Arsenal lo sanno, "è una situazione simile a Ramsey, che andrà alla Juventus", ammettono a Londra. La Lazio ci prova, Welbeck è più di una semplice suggestione.