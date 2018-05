La Premier League guarda in Italia in vista della prossima sessione di mercato. I tabloid rilanciano l'interesse dei club inglesi per i prezzi pregiati del calcio italiano: da Sarri a Koulibaly, passando per Alisson e Alex Sandro, la Serie A potrebbe perdere i suoi gioielli, pronti a volare in Inghilterra a suon di milioni.



TUTTI I NOMI - Con il probabile addio a fine stagione di Darmian e Blind, il Manchester United è pronto a rinnovare le corsie esterne. Nel mirino di José Mourinho ci sono Elseid Hysaj e Alex Sandro. Lo Special One spinge per avere i terzini di Napoli e Juventus ed è pronto a mettere sul piatto oltre 90 milioni per i due: i 50 previsti dalla clausola dell'albanese e oltre 40 per il terzino brasiliano. Il suo connazionale, Alisson, potrebbe vestire la maglia del Liverpool. La Roma continua a lavorare per il rinnovo dell'estremo difensore, ma deve fare i conti con Jurgen Klopp, intenzionato a mettere sul piatto oltre 70 milioni di euro per strappare il brasiliano ai giallorossi. Una proposta che potrebbe far vacillare la dirigenza del club capitolino. Oltre a Hysaj, il Napoli potrebbe perdere anche Sarri e Koulibaly: il tecnico è in lizza per il dopo Conte al Chelsea, mentre il difensore senegalese è un obiettivo concreto dell'Arsenal.