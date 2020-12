Il Manchester United vuole blindare Bruno Fernandes. Dopo il trasferimento dallo Sporting Lisbona per 47 milioni di sterline, l'ex Novara, Udinese e Samp ha saputo mettersi in mostra con brillanti prestazioni sia in Premier League che in Champions, diventando uno dei punti di forza dei Red Devils, che ora pensano a premiarlo. Secondo il Mirror, infatti, la società è pronta ad estendere di ulteriori dodici mesi il suo contratto di quattro anni e mezzo, raddoppiando il suo stipendio - attualmente molto inferiore a quello di giocatori come De Gea e Pogba - da 100 a 200mila sterline a settimana.