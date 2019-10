Non ci sono solo gli attaccanti nelle mire del Manchester United. I Red Devils pensano di affondare il colpo anche per un difensore di spessore e di sicuro affidamento indipendentemente da chi guiderà i diavoli la prossima stagione. Il Sun prova a snocciolare un paio di nomi di centrali difensivi che dalle parti di Manchester stanno facendo gola: Declan Rice del West Ham è uno dei profili più gettonati; Solskjaer aveva provato a portarlo ad Old Trafford già nella scorsa sessione di mercato ma senza successo.



Il secondo nome è però il più allettante: secondo il Sun, infatti, sarebbe Kalidou Koulibaly il profilo più apprezzato dalla dirigenza dello United. Per strapparlo al Napoli però potrebbero non essere sufficienti 100 milioni.