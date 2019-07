Romelu Lukaku è abile e arruolatile. Questo è quanto riferisce l'inglese Sun, che spiega come dietro le esclusioni del belga dalle partite del Manchester United ci sia solo lo volontà di risolvere la questione legata al suo futuro, con l'Inter in pressing. L'attaccante si allena in gruppo, ma domani con il Tottenham non giocherà.