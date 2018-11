C'è una qualificazione ai sedicesimi di finale da ipotecare per il Milan di Gennaro Gattuso che, pur senza ammetterlo apertamente, attende con impazienza rinforzi dal mercato di gennaio. Non solo Ibrahimovic, un'altra pista calda è quella che conduce al centrocampista classe '87 del Chelsea Cesc Fabregas, in scadenza di contratto a giugno 2019 e non una primissima scelta per Maurizio Sarri. Secondo il tabloid inglese The Sun, il club rossonero avrebbe già raggiunto un'intesa di massima dal punto di vista economico col club londinese per l'indennizzo da versare per l'arrivo anticipato del giocatore spagnolo.



Dall'Inghilterra fanno sapere che la richiesta di partenza sarebbe di 10 milioni di sterline (circa 12 milioni di euro), decisamente troppi per un Milan che deve fare i conti con la sentenza Uefa in tema di Fair Play Finanziario, ma sulla questione filtra ottimismo. Da definire invece le cifre del contratto di Fabregas, che fino a giugno dovrebbe percepire ancora 4,5 milioni di euro netti dal Chelsea, mentre il dt Leonardo potrebbe mettere sul piatto un'offerta al ribasso ma con un contratto spalmato su più stagioni. Ad oggi, le piste alternative che portano a Paredes (lo Zenit non fa sconti) e Vidal (il Barcellona l'ha bloccato dopo il ko di Rafinha) sembrano più deboli.